الداخلية: القبض على أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن تفجير الدواسة في الموصل

2019/07/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إعتقال أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن تفجير الدراجة النارية الذي وقع خلال شهر آيار الماضي في منطقة الدواسة بمحافظة نينوى.وقال المتحدث بإسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الخامس عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً […]

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