“لوك اويل” تفتتح عدد من مضخات في مشاريع الاسالة بناحية عز الدين سليم

2019/07/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية ناحية عز الدين سليم شمال محافظة البصرة , عن افتتاح عدد من مضخات ومنظومات الكلور الخاصة بمشاريع الاسالة والتي جهزتها شركة لوكا ويل المستثمرة لحقل غرب القرنة 2 ضمن مشاريع المبالغ الغير المستردة.وقال مدير ناحية عز الدين سليم سمير الامارة للنعيم نيوز , ان شركة لوكا ويل جهزت ثلاثة من مشاريع الاسلة …

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