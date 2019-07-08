بالصور.. الحشد الشعبي في النجف يفتتح مدرستي ذي الكفل والريف الزاهر

2019/07/08 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاثنين، مدرستي ذي الكفل والريف الزاهر الابتدائيتين بعد إعادة تأهيلهما في النجف.وقال موفدنا ان "آمر اللواء الثاني في الحشد طاهر الخاقاني افتتح مبنى مدرستي (ذي الكفل والريف الزاهر) الابتدائيتين بحلتهما الجديدة بعد استكمال عملية إعادة الأعمار والتأهيل بشكل كامل".وأضاف الخاقاني في كلمة له بحفل الافتتاح انه "لمن ...

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