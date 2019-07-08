كريم: لم احسم قراري بشأن عرض الشرطة و العودة إلى الدوري العراقي او الاحتراف بالخليج امر وارد لأكون قريب من تمثيل المنتخبات الوطنية

2019/07/08 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم:لماحسمقراريبشأنعرضالشرطةوالعودةإلىالدوريالعراقياوالاحترافبالخليجامرواردلأكونقريبمنتمثيلالمنتخباتالوطنية

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