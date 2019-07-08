نائب يشدد على إنهاء التغيير الديموغرافي في نينوى: يجب تعديل الضوابط العقارية

2019/07/08 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي، استمرار التقصير الحكومي وغياب الخطط الناجعة لاعمار المنازل المهدمة في محافظة نينوى.





وقال الصيدلي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “أهالي محافظة نينوى ومنازلهم تتعرض لسباق محموم من جهات مجهولة تعمل على شراء أكبر قدر من بيوت واراضي المواطنين باسعار بخسه”.





وأشار الى “فشل الحكومة المركزية في ملف اعادة اعمار دور المواطنين واغفال تعويضهم او تحسين ظروف المعيشية”.





وطالب الصيدلي، رئيس الوزراء والجهات المعنية “بوضع ضوابط جديدة لشراء الاراضي والدور في نينوى واعتماد تعداد ٨٧ للمحافظة”.





وأوضح النائب، “أهمية تلك الإجراءات للحفاظ على ممتلكات المواطن الفقير بالاضافة الى منع أي عملية تغيير ديموغرافي للمدينة والحفاظ على موروثها الثقافي والبشري”.

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