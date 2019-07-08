كتلة الحكمة تنتقد عدم عمل مجلس الوزراء على تنفيذ قانون الخدمة المدنية

2019/07/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت كتلة الحكمة عدم عمل مجلس الوزراء على تنفيذ قانون الخدمة المدنية.وقال النائب عن الكتلة خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي مشترك :” بالرغم من تشريع قانون الخدمة الاتحادية رقم 4 لسنة 2009 ، وبعد مرور ثمانية اشهر على تشكيل الكومة ، فاننا في كتلة الحكمة نؤشر عدم عمل مجلس الوزراء على تنفيذ القانون “.[…]

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