"العهد نيوز" تنشر تفاصيل المشاجرة بين النائب الكلابي ورئيس البرلمان بشان نفط الاقليم

2019/07/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر في مجلس النواب، اليوم الاثنين، بأن المشاجرة التي حصلت في البرلمان كانت على اثر اعتراض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عرض

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