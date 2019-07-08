2019/07/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شباب الميناء يفوزون على فريق Courbevoie الفرنسي بنتيجة ٣-٢ في مستهل مشواره في بطولة باريس الدولية

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