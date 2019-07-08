الغانمي يتوجه الى السعودية في زيارة رسمية

2019/07/08 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لرئاسة الاركان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، توجه اليوم الى السعودية في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره السعودي الفريق اول الطيار الركن، فياض بن حامد الروملي".واضاف البيان، ان" الزيارة اتت لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".انتهى..م.م

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