2019/07/08 | 15:57

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بالصورة..



وزير الدفاع يصل الانبار لقيادة المعركة ضد ارهابيي داعش في صحراء المحافظة

الاثنين

08

تموز

2019 :

03:40 pm

42

بالصورة..



وزير الدفاع الشمري يصل الانبار ويقود بنفسه المعركة

الجارية مع داعش في صحراء المحافظة

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