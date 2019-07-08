التخطيط النيابية تتهم وزير المالية بعدم إعطاء أرقام حقيقية عن فائض موازنة 2019

2019/07/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اتهمت لجنة التخطيط النيابية، الاثنين، وزير المالية فؤاد حسين بعدم إعطائه معلومات وأرقام دقيقة عن فائض الموازنة الاتحادية لعام 2019، فيما بينت أنها ستستضيف داخل مجلس النواب وزيري المالية فؤاد حسين والنفط ثامر الغضبان ورئيس ديون الرقابة المالية صلاح نوري يوم الخمس المقبل.وقال عضو اللجنة محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة […]

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