2019/07/08 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت السلطات الكمركية في كمرك بوابة البصرة، الأثنين، عن ضبط ٣٠ سيارة دون الموديل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة.وذكرت الهيئة، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “السيارات كانت مخفية داخل ٨ حاويات حجم ٤٠ قدم في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تضبط 30 سيارة دون الموديل في البصرة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك تضبط 30 سيارة دون الموديل في البصرة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك تضبط 30 سيارة دون الموديل في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).