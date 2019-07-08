انتحار شاب من جسر الاعظمية

2019/07/08 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإنتحار شاب من جسر الاعظمية ببغداد.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “شاباً قد رمى نفسه من أعلى جسر الاعظمية ببغداد”، مبيناً أن “النجدة النهرية تبحث عن جثة الشاب”.ولم يكشف المصدر تفاصيل اخرى عن الحادث.

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