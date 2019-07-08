2019/07/08 | 16:03

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على خلفية التسجيل المنسوب للفلاحي..



كتلة العصائب تدعو عبد المهدي لغلق السفارة الاميركية في بغداد

يتبع.



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