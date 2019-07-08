2019/07/08 | 16:03

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الكشف عن تطورات جديدة في اقتراب عودة نيمار إلى نادي برشلونة

متابعة/..



كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يستعد للسفر إلى مدينة برشلونة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الإثنين، فإن نيمار يعتزم السفر إلى برشلونة هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يستهدف تسريع عملية انتقاله للفريق الكتالوني، بجانب البحث عن منزل للإقامة فيه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية عودة نيمار لصفوف برشلونة، معقدة للغاية، موضحة أنها تحتاج إلى وجود تفاهم بين برشلونة وسان جيرمان، خاصة وأن اللاعب توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.

فيما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن نيمار لم يظهر داخل أروقة النادي الفرنسي، بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرض لها في مباراة البرازيل وقطر الودية قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وكان لاعب السامبا أصيب في كاحل القدم، وأعلن باريس سان جيرمان في بداية شهر يونيو الماضي عن غيابه لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وأوضحت أن توخيل، المدير الفني للفريق، استدعى لاعبيه للحضور في الثامنة والنصف من صباح اليوم، ومن ضمنهم الصفقات الجديدة: أندير هيريرا، بابلو سارابيا، ميتشيل باركر، والحارس ماركين بولكا، بعد إجازة صيفية استمرت 44 يومًا.

ولكن نيمار لم يحضر الحصة التدريبية الأولى، حسب ما نقلته الصحيفة عن التقارير الفرنسية المتابعة لمران باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة، بأن الغياب كان بإذن من قبل الإدارة والمدرب؛ للحصول على بعض الأيام الإضافية لإجازته الصيفية.

يذكر أن نيمار رحل عن صفوف برشلونة، في صيف 2017، بعدما قرر النادي الباريسي، دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، والبالغ قيمته 222 مليون يورو.انتهى3

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