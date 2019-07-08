وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يزور نادي الشرطة ويؤكد على مواصلة السعي لاستئناف العمل بالمدينة الرياضية بالنادي

2019/07/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرالشبابوالرياضةد.احمدرياضيزورناديالشرطةويؤكدعلىمواصلةالسعيلاستئنافالعملبالمدينةالرياضيةبالنادي

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