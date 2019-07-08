2019/07/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يطالب باستبدال السفير العراقي بواشنطن “فورا” ويوجه رسالة الى الرئاسات الثلاث) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يطالب باستبدال السفير العراقي بواشنطن “فورا” ويوجه رسالة الى الرئاسات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).