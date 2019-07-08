الكعبي يدعو النقابات والجامعات ومراكز البحوث للتنسيق والتشاور مع مجلس النواب في اعداد وانضاج القوانين

2019/07/08 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي جميع النقابات المعتمدة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والاتحادات ومراكز البحوث ومختلف المنصات الاعلامية والجهات ذات العلاقة ، بأن يكونوا شركاء أساسيين و حقيقيين مع مجلس النواب في التشاور والتنسيق في عقد الورش والندوات وممارسة دورها الفاعل في إعداد وإنضاج مسودات ومقترحات ومشاريع القوانين .وأكد خلال رعايته […]

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