رئيس اركان الجيش يتوجه الى المملكة العربية السعودية

2019/07/08 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، الى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة نظيره السعودي الفريق الاول الطيار الركن فياض بن حامد الروملي.وذكرت وزارة الدفاع في بيان” ان رئيس الاركان سيناقش عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين “./انتهى

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