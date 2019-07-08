علماء يكشفون أكثر ما يخيف الإنسان

2019/07/08 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..كل شخص لديه المخاوف الخاصة به، ولكن عدد قليل من الناس من يعترف بها.أجرى علماء بريطانيون تجربة فريدة، اكتشفوا من خلالها، ما الذي يخيف الإنسان أكثر من أي شيئ آخر.وشملت الدراسة بالإضافة إلى الخوف، الإحساس بعدم الراحة والرهبة من مختلف أنواع الحيوانات، حيث شملت التجربة 2000 شخص.وأعد العلماء صورا لمختلف […]

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