2019/07/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / خطوة برس اكدت شرطة كربلاء اليوم الاثنين العثور على جثة غريق في البوبيات وسط المحافظة.وأفاد بيان لقيادة الشرطة تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “القوات الامنية عثرت هذا اليوم على جثة شاب قضى غرقا في منطقة البوبيات وسط كربلاء وتم نقل الجثة الى الطب العدلي في مستشفى الحسيني الطبية”.ودعت قيادة شرطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة غريق في كربلاء وكالة خطوة برس.

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