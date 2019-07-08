2019/07/08 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن توقيف ضابط وموظف بمديرية شرطة الكهرباء بتهمة الابتزاز والرشوة.وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفرزة المفتش العام لوزارة الداخلية الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود، ألقت القبض على ضابط برتبة رائد منسوب لمديرية شرطة الكهرباء وموظف منسوب الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توقف ضابطا وموظفا بشرطة الكهرباء بتهمة الابتزاز وكالة خطوة برس.

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