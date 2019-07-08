الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق يكشف عن مؤامرة

2019/07/08 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف الاتحاد الإسلامي، لتركمان العراق عن "مؤامرة دولية" لإعادة البيشمركة والاسايش الى محافظة كركوك.

وصرح الأمين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر البياتي في بيان له : إن "هناك مؤامرة دولية واممية ينفذها الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني، والديمقراطي)، تحاك وتطبخ على نار هادئة على كركوك و...

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