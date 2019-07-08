2019/07/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

اكد قائد الجيش الإيراني، الجنرال، عبد الرحيم موسوي، اليوم الاثنين، أن” إيران دولة لا تسعى إلى الحرب مع دول أخرى”.

وقال موسوي في تصريح صحفي، لوكالة “مهر” الايرانية واطلعت عليه سكاي عراق، انه” بالرغم من كل الظروف القائمة والضغوطات المستمرة على إيران، فإن الأخيرة لا تسعى للحرب ضد أحد، وفقط تحاول الدفاع عن سيادتها ونفسها”.

وأضاف، موسوي، أن” ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة من قبل بريطانيا لم تكن متجهة إلى سوريا وعلى الحكومة البريطانية إطلاق سراحها فورا”.

وأشار الموسوي إلى أن” الخطوة الإيرانية في الانسحاب من بعض أجزاء الاتفاق النووي هي قانونية وأخلاقية ومنطقية، وذلك بعد عدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم في الاتفاق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الجيش الايراني:ايران لاتسعى الى الحرب مع دول اخرى) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الجيش الايراني:ايران لاتسعى الى الحرب مع دول اخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).