2019/07/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين، على أهمية الحفاظ على القصور الرئاسية التي مثلت جزءاً مهماً من تاريخ العراق، لافتا الى أن مسؤولية الحكومة تكمن في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وقال المكتب الاعلامي للغزي إن "الأمين العام ل‍مجلس الوزراء السيد حميد الغزي ترأس، اليوم، إجتماع اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لحصر القصور الرئاسية في مختلف محافظات البلاد، وتحديد عائديتها والجهات الشاغلة لها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي:تقع على الحكومة مسؤولية الحفاظ على القصور الرئاسية للأجيال القادمة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي:تقع على الحكومة مسؤولية الحفاظ على القصور الرئاسية للأجيال القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).