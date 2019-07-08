اعتصام العشرات من موظفي صحة نينوى للمطالبة بمخصصات الخطورة – فيديو

2019/07/08 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتصم العشرات من موظفي صحة نينوى، للمطالبة بحقوقهم وشمولهم بمخصصات الخطورة.

وتجمع الموظفون أمام دائرة صحة نينوى للاحتجاج على استقطاع مخصصات الخطورة البالغة ثمانين بالمئة، أسوة بباقي المهن الإدارية مهددين بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

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