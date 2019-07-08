شاهد بالصورة.. رجل يتسلق أطول مبنى في غرب أوروبا

2019/07/08 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شوهد رجل وهو يتسلق الواجهة الزجاجية الشهيرة لناطحة السحاب "شارد" في العاصمة البريطانية لندن، مع شروق الشمس.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت بلاغا الساعة

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