2019/07/08 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، الرئاسات الثلاث الى الوقوف بقوة بوجه تصاعد الممارسات والتصريحات التي يقوم بها بعض المسؤولين والسفراء لاقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، ووضع خارطة للتقارب والاستسلام مع دويلة العدو ، واضعاف إرادة الأمة الاسلامية وترويضها.

وطالب الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب “بالنهوض في دورها الرقابي واستدعاء السفير العراقي في واشنطن للتحقيق معه حول تصريحاته الاخيرة في ابداء عدم الممانعه من إقامة علاقات مع اسرائيل”.

وأضاف، ان “على وزارة الخارجية ان تبادر فوراً الى استبدال هذا السفير الذي لا يعكس موقف العراق تجاه قضايا الامة الكبرى”.





وأكد الائتلاف، “ضرورة التدقيق في المرشحين والمتقدمين للعمل في وزارة الخارجية كسفراء، ورفض اي مرشح لديه صلة بحزب البعث المحظور من اجل الحفاظ على امن واستقرار العملية السياسية في البلاد”.





وأشار الى ان “قوة العملية السياسية وحمايتها تعتمد على عملية ضبط الاختراقات من قبل القوى المضادة التي تتبنى اجندات اضعاف الدولة وتمييع مواقفها ، وإذ كان الوطن قد انتصر في جبهة المواجهة المسلحة ضد الاٍرهاب فان هذه الجبهة لا تقل خطورة عن تلك ، ولابد من ان تتظافر جهودنا جميعا لتحقيق النصر والوقوف بوجه العوامل التي تستهدف مرتكزات العملية السياسية وسيادة العراق ووحدته وأمنه”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يدعو الى الوقوف أمام محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يدعو الى الوقوف أمام محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).