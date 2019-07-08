خبر من العيار الثقيل.. مسؤول اماراتي: بدأنا بسحب قواتنا من اليمن وهذه الخطوات القادمة

2019/07/08 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح المسؤول، بحسب موقع "اليمن الان"، واطلع عليه موقع "الغدير"، أن" أبوظبي تعمل على الانتقال من "استراتيجية عسكرية" إلى خطة تقوم على تحقيق "السلام أوّلا"، مبينا، ان" هناك انخفاضا في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة "غرب" وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى"، مضيفا، ان" الأمر يتعلّق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا".واوضح، المسؤول، إنّ" القوات الإماراتية أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة".واشار الى ان" القوات الإماراتية لا تزال تدير متواجدة عسكريا في الساحل الغربي بشكل كامل".انتهى..م.م

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