“بالصور” وزير الدفاع في أول مهمة ميدانية..اشراف مباشر على عمليات ملاحقة فلول داعش في الصحراء الغربية

2019/07/08 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وصل وزير الدفاع نجاح الشمري الى محافظة الانبار ، الاثنين، في أول مهمة ميدانية له للاشراف على عمليات ملاحقة فلول داعش في الصحراء الغربية.وذكر بيان للدفاع تابعته “يس عراق”، أن الشمري يرافقه نواب وقادة عسكريون يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من عمليات (إرادة النصر) ضمن قاطع عمليات الجزيرة.وتفقد الشمري خلال […]

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