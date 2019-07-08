البنك المركزي يرفع سقف قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار

2019/07/08 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، رفع سقف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار.





وذكر بيان للبنك المركزي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن هذه المبادرة، إلى (مليار دينار)”، مبينا ان “هذه القروض ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي”.

وأضاف، ان “البنك المركزي أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكَّد فيها إمكانية أن يُقدِّم كل مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار عراقي، دفعة واحدة، اعتماداً على الاستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع، وأنَّ البنك سيقوم بتدقيق المشروعات التي سيتم تمويلها بعد 6 أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف حدًّا اقصى، من دون السماح بتمديد المدة”.

وأكد البيان، ان “مدة القرض تصل إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات، في حال طلب المصرف المقرض ذلك”.

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