ذي قار تستحصل موافقة وزارة النقل لإعادة تأهيل الكراج الموحد

2019/07/08 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن حصول الحكومة المحلية على موافقة وزارة النقل لإعادة تأهيل كراج الناصرية الموحد.وقال عضو المجلس حسن الوائلي، لوكالة النبأ للاخبار، ان "وزارة النقل وافقت رسميا على إعادة تاهيل كراج الناصرية الموحد بعد المشاكل والعقبات الخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية".

وأضاف "قدم مجلس ذي قار كتب رسمية الى وزارة النقل / الشركة العامة للنقل الخاص، طالب فيها النظر الى واقع الكراج الذي يعتبر من اكبر المراب في المحافظة واهمها".

وأكد ان "الكتب التي قدمت الى وزارة النقل، تحمل اشكالا هندسية وتصاميم عمرانية من شأنها تكون واجهة لمحافظة ذي قار".

وتابع الوائلي ان "مجلس ذي قار، سوف يقدم كتبا رسمية تشمل جميع المشاريع المتوقفة الى وزارة المالية لغرض الموافقة على زيادة حصة المحافظة بالمبالغ المالية من اجل إعادة البدء بجميع المشاريع المتوقفة".

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