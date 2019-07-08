مرور بابل متهمة بالفساد وأحاله الملف الى هيئة النزاهة

2019/07/08 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النائبة عن محافظة بابل نورس كامل الكريطي، اليوم الاثنين، عن إحالة عدد ملف مديرية مرور المحافظة إلى هيئة النزاهة على خلفية وجود سرقات وهدر بالمال العام، مشيرة هدر مالي يقدر بخمسة مليارات دينار بمديرية المرور.وقالت الكريطي في تصريح، إن "ملف مرور بابل احيل الى القضاء وهيئة النزاهة لوجود فساد وهدر سنويا يقدر بخمسة مليارات دينار".

وأضافت، أن "هناك ملفات أخرى تتعلق بالمشاريع سيتم الكشف عنها قريبا تتعلق ايضا بفساد وهدر للمال العام، مبينة أن “ملف مرور بابل من أخطر الملفات فسادا وسرقة وهدر للمال العام".

وتابعت، بأن " هناك جهات لم تسمها تحاول الضغط باتجاه التعتيم على الملف وعدم اثارته".



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