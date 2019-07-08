2019/07/08 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو والصور..



زلزال خوزستان يودي بحياة شخص ويخلف 4 جرحى غرب ايران

الاثنين

08

تموز

2019 :

04:18 pm

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ضرب زلزال بقوة ٥.٧ درجات مسجد سليمان بمحافظة خوزستان

جنوب غرب ايران وانقطاع التيار الكهربائي وشبكة الهواتف النقالة مخلفا

قتيل و ٤ جرحى.

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