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الحلبوسي يوافق على استضافة عبد المهدي ووزير المالية بشأن كردستان


الحلبوسي يوافق على استضافة عبد المهدي ووزير المالية بشأن كردستان
2019/07/08 | 16:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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