2019/07/08 | 16:34

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التخطيط الاستراتيجي ترفع توصياتها بشأن حل ازمة السكن للتصويت امام البرلمان

بغداد/..



عقدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب محمد علي زيني وحضور اعضائها اليوم جلسة لمناقشة التوصيات التي اعدتها بشأن حل أزمة السكن في العراق .

وذكر بيان لدائرة الاعلامية للبرلمان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان " اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها الفقرات الواردة في التوصيات التي تضمنت قيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بانشاء برنامج للتمويل العقاري تحدد به الفائدة بنسبة لا تتجاوز (2%) وتكون مدة القرض كحد اعلى (25) سنة على ان لا تقل قيمة القرض عن (75) مليون دينار ولكل مواطن لا يقل عمره عن 18 سنة .

واوضحت اللجنة ان "حجم التخصيصات المطلوبة لقطاع الاسكان والبناء في موازنة 2020 يبلغ 4,5 ترليون دينار تخصص لمشاريع البنى التحتية وللمصرف العقاري وصندوق الاسكان ولغرض اكمال مشاريع السكن المتلكئة" .

و الزمت اللجنة هيئة الاستثمار الوطنية والجهات المعنية بالاعلان عن جميع المشاريع الاستثمارية وفقا للجدوى الاقتصادية من اجل خلق جو للتنافس بين المستثمرين وتقليلاً للفساد والابتزاز , فضلا عن اعداد خطة متكاملة لتحويل المناطق الصناعية والاراضي غير المشغولة العائدة ملكيتها للدولة في مركز العاصمة ومراكز المحافظات الى مجمعات سكنية حضرية وتخصص المبالغ اللازمة لها .

وشددت اللجنة خلال توصياتها على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائية وتسهيل عملية الاقراض لها , وايجاد جهة قطاعية عليا تنفيذية من شأنها ادارة مشكلة السكن ولديها صلاحية نقل الاراضي المملوكة لاي من مؤسسات الدولة لغرض بناء المجمعات السكنية للمواطنين ، و ان تقوم الحكومة بتعديل برنامجها الحكومي بما يتلاءم مع هذه التوصيات التي تصب في مصلحة المواطن.

في ختام الاجتماع قررت اللجنة رفع التوصيات للتصويت عليها في مجلس النواب خلال جلسة هذا اليوم لما لها من أهمية في ايجاد حل سريع لازمة السكن في العراق.انتهى3

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