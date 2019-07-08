2019/07/08 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل .. احتجاجات من موظفي الصحة لمساواتهم باقرانهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XZEu5d4cIFU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل .. احتجاجات من موظفي الصحة لمساواتهم باقرانهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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