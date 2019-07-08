النهج الوطني تطالب بوقف إزالة “بسطيات” الباعة الجوالين من الأسواق

2019/07/08 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… طالبت كتلة النهج الوطني النيابية، الاثنين، بايقاف إجراءات إزالة “بسطيات” الباعة الجوالين من الأسواق الشعبية في محافظة بغداد، مبينة ان العاملين فيهم حملة الشهادات العليا المحرومين من التعيين في مؤسسات الدولة.وقال النائب عن الكتلة حسن العقابي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “من أبرز أولويات الحكومة الحريصة على شعبها السعي لتحقيق […]

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