بعد توقف لسنوات ..استئناف العمل بمشروع المجمع الباطني التخصصي في المستشفى الجمهوري بالبصرة

2019/07/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنف العمل مجدداً بمشروع المجمع الباطني التخصصي في المستشفى الجمهوري بالبصرة ، بعد توقف دام لسنوات.وقال عضو لجنة المتابعة في شعبة المباني التابعة لادارة مشاريع المحافظة عبد الله صالح في بيان صحفي :” ان مشروع المجمع الباطني يعتبر من المشاريع المتطورة حديثة التصميم، ويتكون المبنى من سبعة طوابق، وبسعة اربعمائة سرير، موزعة على عدة […]

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