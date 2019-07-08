مسلحون يسرقون أموالاً ومصوغات ذهبية من منزل في بغداد

2019/07/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، أن مسلحين اقتحموا منزلاً شرقي العاصمة بغداد وسرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية بعد احتجاز أفراد العائلة في إحدى الغرف.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “مسلحين اقتحموا منزلاً في حي أور وسرقوا مصوغات ذهبية ومبالغ مالية لم يقدر ثمنها بعد احتجاز أفراد […]

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