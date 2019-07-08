المالكي: العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها المنطقة

2019/07/08 | 16:42

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، أن العراق يواجه صعوبات نتيجة الاوضاع التي تمر بها ا...

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