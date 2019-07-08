“الجاسوسية الحميدة” بالعراق: قانون مكافأة المخبرين يجعلك غنياً بهذه الطريقة

2019/07/08 | 16:42

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سومر نيوز: بغداد..



نوه قانوني عراقي, الاثنين, المواطنين إلى قانون يجهله معظم العراقيين, يدعى “قانون مكافأة المخبري...

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