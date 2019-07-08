2019/07/08 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“الجاسوسية الحميدة” بالعراق: قانون مكافأة المخبرين يجعلك غنياً بهذه الطريقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
نوه قانوني عراقي, الاثنين, المواطنين إلى قانون يجهله معظم العراقيين, يدعى “قانون مكافأة المخبري...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“الجاسوسية الحميدة” بالعراق: قانون مكافأة المخبرين يجعلك غنياً بهذه الطريقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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