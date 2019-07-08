2019/07/08 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يدمر مضافة لداعش في عمق جزيرة صلاح الدين ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يدمر مضافة لداعش في عمق جزيرة صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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