2019/07/08 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عاد نادي ريال مدريد الإسباني، إلى المدينة الرياضية (الفالديبيباس)، صباح اليوم الإثنين، تحضيرًا لبداية الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد، تلقى العديد من الإهانات لدى وصوله إلى المدينة الرياضية، من قبل جماهير الفريق، التي استقبلت اللاعبين عقب عودتهم من فترة الإجازة الصيفية.

وأشارت إلى أن بيل تلقى انتقادات قاسية عقب وصوله، موضحة أن اللاعب يعاني من عواقب رفضه مغادرة ريال مدريد، رغم علمه بأن المدرب الفرنسي زيدان لن يعتمد عليه.

ويواجه بيل، المصير المجهول حتى الاَن، في ظل عدم معرفة إمكانية بقائه في ريال مدريد أم سيرحل عن البرنابيو هذا الصيف.

وشارك غاريث بيل في 42 مباراة بالموسم المنصرم بمختلف المسابقات، وسجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيل يتلقى اهانات من جماهير ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيل يتلقى اهانات من جماهير ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).