أين “قضايا المرأة” من توجهات الحكومة العراقية؟

2019/07/08 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفدات صحيفة “#العرب” اللندنية في تقريرٍ نشرته اليوم الاثنين، بأن قضايا #المرأة العراقية وحقوقها تدهل في خانة “المنسيات”، ضمن دائرة السجال المحلي، إذ يندر إطلاق مشروع […]

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