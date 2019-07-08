موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل موازنة 2019 ويناقش ملفات خدمية

2019/07/08 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الاثنين، ‏وبحضور203 نواب، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق للسنة المالية 2019.

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