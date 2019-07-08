المفوضية: تمديد تحديث وتسليم بطاقة الناخب الإلكترونية للنازحين فقط

2019/07/08 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تمديد تحديث وتسليم بطاقة الناخب الإلكترونية للنازحين فقط.

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