درجات وظيفية في مركز البحوث النفسية في وزارة التعليم العالي

2019/07/08 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مركز البحوث النفسية في وارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجته للاختصاصات المبينة ادنا للتعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2018.وطالب المركز في بيان الراغبين بالتقديم والذين تنطبق عليهم الشروط والاختصاصات المطلوبة تقديم الطلبات عبر الاستمارة الالكترونية على الرابط المرفق خلال مدة اقصاها (عشرون يوما ) […]

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