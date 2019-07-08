2019/07/08 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه اليوم الاثنين، أن ظروف احتجاز الولايات المتحدة المهاجرين واللاجئين بمن فيهم الأطفال، روّعتها وصدمتها.وقالت باشليه التي كانت رئيسة لتشيلي قبل تعيينها في هذا المنصب: “بصفتي طبيبة أطفال وأم ورئيسة دولة سابقة، أشعر بصدمة عميقة لاضطرار الأطفال للنوم مكدسين على الأرض دون توفير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامم المتحدة: معاملة امريكا للمهاجرين واللاجئين مروعة وصادمة وكالة خطوة برس.

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