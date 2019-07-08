رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم ورشة عمل «الممارسات المهنية الحديثة في تحليل الاحتياجات التدريبية وربطها بالمسار الوظيفي»

2019/07/08 | 16:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع مركز الدراسات المصرفية للبنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة ، الاثنين، ورشة عمل تحت عنوان " الممارسات المهنية الحديثة في تحليل الاحتياجات التدريبية وربطها بالمسار الوظيفي " ، على قاعة مؤسسة المحطة ، بمشاركة عدد من المصارف الحكومية والخاصة .

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق ، خلال الورشة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، ان "الرابطة عملت منذ اكثر من اربع سنوات على اقامة الدورات التدريبية و ورش العمل للموظفين العاملين في القطاع المصرفي واطلاعهم على احدث النظم والمعلومات المعمول بها في دول العالم المتقدمة في المجال المصرفي ".

واضاف طارق، ان " البرامج التدريبية التي تنظمها الرابطة تأتي بناءا على متطلبات البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي العراقي ، وكذلك من خلال تواصل رابطة المصارف الخاصة العراقية مع ادارات المصارف العاملة في البلاد حول اهمية تطوير الموظفين العاملين في المصارف ".

من جهته اكد المدير التنفيذي لشركة الجهود المشتركة مروان عيسى، ان " الورشة بدأت بتخطيط مسبق من قبل الشركة ورابطة المصارف الخاصة العراقية لاستهداف الاداراة التي تقود العملية التدريبية في المؤسسات المصرفية وتحديد الاحتياجات التدريبية لكافة العاملين في القطاع المصرفي ، مشيرا الى ان " اهم محاور الورشة هي كيفية الاستثمار في رأس المال البشري وتخطيط المسار الوظيفي ووضع الخطط التدريبية المعتمدة دولياً ".

ونوه عيسى، الى انه " سيتم عرض عدد من التجارب والممارسات المهنية الصحيحة في مجال التدريب ".

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